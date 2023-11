Ci sarà anche Ruslan Malinovskyi nella sfida decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo tra Ucraina e Italia.



Il nome del centrocampista del Genoa compare infatti nell'elenco dei 26 giocatori stilato dal ct della nazionale giallazzurra Sergei Rebrov.



Con le sue 56 presenze, costellate anche da sette reti, Malinovskyi risulta essere uno dei veterani della selezione ucraina, di cui ha vestito la maglia per la prima volta nel 2015 e con la quale ha preso parte alla fase finale di Euro 2020.



La gara contro l'Italia si disputerà alla BayArena di Leverkusen, in Germania, il prossimo 20 novembre.