Genoa, Malinovskyi: "Felice per l'Atalanta. Ora tifiamo per la Fiorentina"

Tra le note più positive dell'ottimo campionato del Genoa c'è anche il rendimento diL'ucraino, arrivato in prestito in estate dall'Olympique Marsiglia e riscattato a gennaio dai rossoblù, ha chiuso la sua stagione con il bel gol (il quattro per lui in questo torneo) che ha contributo alla vittoria di ieri sera sul Bologna e alla conquista dell'undicesimo posto in classifica per il Grifone: "- ha detto il centrocampista a Dazn a fine gara - finire undicesimi o dodicesimi è un po’ diverso.A fine stagione è difficile giocare, ma abbiamo visto che nelle ultime due partite la squadra viaggiava, tutti hanno lavorano e hanno avuto un bell’atteggiamento".

La stagione, tuttavia, per Malinovskyi non è ancora finita. Ad attenderlo ci sono i campionati europei da giocare con la sua Ucraina. Un impegno che di certo non pesa al giocatore: "Sono carico., ho perso un mese e mezzo e ho fatto tutto per tornare e stare bene. Ho già giocato un Europeo, è molto bello. Adesso aspetto, mi riposo due o tre giorni e torno a lavorare“.Il pensiero del centrocampista va anche al suo passato e alla vittoria in Europa League dell'Atalanta, club a cui è rimasto molto legato dopo i tanti anni trascorsi in nerazzurro: "Sono molto contento per i bergamaschi, si sono meritati questa vittoria. Soprattutto per il mister che ha dato tutto per la squadra.: tifiamo tutti le squadre italiane., per Bergamo e per tutti i miei compagni di squadra“.