L'uomo in più del Genoa nella difficile gara di domani sera contro la Roma potrebbe essere Ruslan Malinovskyi.



Partito dalla panchina negli ultimi due incontri, contro Napoli e Lecce, per poi subentrare nella ripresa, l'ucraino sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il guaio muscolare che lo aveva colpito un paio di settimane fa. In vista dell'arrivo a Marassi dei giallorossi di Josè Mourinho, Alberto Gilardino sta così pensando di riproporre l'ex Atalanta dal primo minuto.



Un innesto che corrisponderebbe anche ad un cambio di modulo per il Grifone. Con il rientro in campo dal primo minuto di Malinovskyi, il 4-4-2 utilizzato nelle ultime due uscite verrebbe accantonato per lasciare spazio all'albero di Natale. Il numero 17 rossoblù andrebbe così ad agire sulla trequarti al fianco di Albert Gudmundsson e alle spalle di Mateo Retegui.