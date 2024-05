Genoa: Malinovskyi sì, Frendrup no. Destini europei opposti per i due centrocampisti

Getty

Altra esclusione bruciante, e anche un po' a sorpresa, per un giocatore del Genoa dai prossimi campionati europei.Il nome del 22enne mediano non compare infatti nell'elenco dei 26 giocatori chiamati dal Commissario Tecnico della Danimarca, Kasper Hjulmand, per prendere parte alla rassegna continentale in programma dal prossimo 14 giugno in Germania. Una decisione imprevista, alla luce dello straordinario rendimento avuto da Frendrup in questa stagione, ma non del tutto inatteso visto che l'ex Brondby dopo aver militato in tutte le rappresentative giovanili del suo paese non ha ancora debutto in nazionale maggiore.

Dopo essere arrivata terza nel girone di qualificazione alle spalle di Inghilterra e Italia, la sua Ucraina ha ottenuto il pass per Euro 2024 superando nello spareggio di marzo l'Islanda di un altro rossoblù, Albert Gudmundsson. La formazione ex sovietica è inserita nel girone E con Belgio, Slovacchia e Romania.