Genoa, Malinovskyi torna titolare dopo l'infortunio del 21 settembre: il ruolo scelto

Sono uscite le, prima partita della 29esima giornata di Serie A: la grande notizia è il ritorno di Ruslannei titolari rossoblù, cosa che non accadeva dal settembre dello scorso anno. Il 21 di quel mese, l'ucraino si era procurato un terribile infortunio a Venezia."Nelle ultime due settimane ha fatto passi in avanti dal punto di vista fisico - ha detto alla vigilia della gara odierna Vieira -. E’ entrato a Cagliari negli ultimi 15-20 minuti ed è pronto per giocare dall’inizio. E’ importante perché può portare qualità negli ultimi 20-30 metri ma a centrocampo abbiamo giocatori con qualità ed è importante per me trovare equilibrio".

La posizione sarà da decifrare. Con mister Gilardino,. Una mezz'ala di qualità con un sinistro potentissimo dalla distanza. Questa seravista l'assenza di giocatori offensivi e quindi far parte del terzetto, o dei due, che giocheranno in appoggio ad Andrea Pinamonti.