L'incontro di ieri tra Genoa e Venezia per il passaggio in Laguna di Antonio Candela si è concluso con un nulla di fatto.

Malgrado l'ottimismo che ha preceduto il vertice di mercato, i due club non hanno trovato l'intesa per il trasferimento del giovane terzino di proprietà rossoblù.



La trattativa, ad ogni modo, è tutt'altro che conclusa. Le parti si sono lasciate con l'intenzione di riaggiornarsi nei prossimi giorni magari allargando l'operazione anche ad altri profili. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il Grifone, sempre alla ricerca di un trequartista, starebbe meditando di chiedere come contropartita il cartellino di Mattia Aramu mentre al Venezia piacciono gli attaccanti rossoblù Gabriel Charpentier e Kelvin Yeboah.