Sono 28 i giocatori che da oggi al prossimo 20 luglio parteciperanno alla prima parte della preparazione estiva del Genoa.



L'elenco dei calciatori convocati da Davide Ballardini per il ritiro di Neustift, in Austria, comprende anche i reduci dal mondiale russo, lo svedese Hiljemark e l'uruguaiano Laxalt, che però si aggregheranno al resto del gruppo soltanto a fine mese. Presenti anche tutti i nove acquisti del Grifone con un'eccezione: quella rappresentata dal difensore argentino Cristian Romero. L'ex centrale del Belgrano, arrivato a parametro zero, a causa del suo status di extracomunitario verrà probabilmente girato in prestito a qualche altro club italiano, lasciando lo slot libero per un ultimo colpo di mercato dei dirigenti liguri.



Da domani in Val Stubai dovrebbe vedersi anche l'italobrasiliano Romulo, ultimo acquisto dei rossoblù che proprio oggi firmerà il suo nuovo contratto con il Grifone.



Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Federico Marchetti, Ionut Radu, Danilo Russo, Rok Vodisek

​

Difensori: Davide Biraschi, Domenico Criscito, Jawad El Yamiq, Koray Gunter, Ivan Lakicevic, Pedro Pereira, Luca Rossettini, Nicola Spolli, Ervin Zukanovic.



Centrocampisti: Daniel Bessa, Lorenzo Callegari, Oscar Hiljemark, Diego Laxalt, Luca Mazzitelli, Stefan Omeonga, Darko Lazovic, Raniere Sandro.



Attaccanti: Raul Asencio, Andrey Galabinov, Gianluca Lapadula, Iuri Medeiros, Goran Pandev, Krzysztof Piatek, Luca Zanimacchia.