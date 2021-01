Con sei gol in 14 apparizioni, Mattia Destro sta provando a trascinare il Genoa fuori dalle secche della zona retrocessione. Ma le sue esultanze stanno contribuendo anche a rilanciare se stesso, dopo molti lunghi mesi di anonimato.



Tanto che c'è chi addirittura ipotizza un possibile inserimento del centravanti marchigiano nell'elenco dei giocatori azzurri che il prossimo giugno prenderanno parte all'Europeo itinerante. A tal proposito la Gazzetta dello Sport ha chiesto il parere direttamente a Roberto Mancini: "Porte aperte per lo Schillaci di turno - ha risposto il CT - ma, dietro a Belotti e Immobile, i vari Caputo, Lasagna, Scamacca, che sta crescendo, sono più avanti nelle gerarchie. Anche Kean sta facendo molto bene a Parigi".



Insomma, per Destro la strada per tornare a vestire la maglia dell'Italia, ad oltre sei anni di distanza dall'ultima volta, è ancora piuttosto lunga.