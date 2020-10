Per la prima volta da quanto il ciclone Covid ha travolto il Genoa, l'allenatore rossoblùha parlato pubblicamente dell'argomento.Lo ha fatto dalle colonne della Gazzetta dello Sport, senza usare giri di parole nel descrivere ciò che solo ora la sua squadra sembra cominciare a lasciarsi alle spalle: ", devo dire grazie a tutta la Primavera del Genoa, compresa dirigenza e l’allenatore, per la loro disponibilità. Nei primi giorni eravamo, sei, sette, otto giocatori... pensare che tutto il resto della squadra era a letto, conciata in quel modo...non è stato semplice per nessuno gestire un momento così traumatico. Impensabile. Non voglio dire incredibile, perché il Covid-19 è una cosa seria, maAvevamo sempre fatto le cose con grande cautela ed attenzione. Invece da quel giorno ci sono stati pochi allenamenti, nessuna partita, e. Siamo su questi livelli".Maran è poi tornato sulladi tre settimane fa, l'ultima giocata dal Grifone durante la quale però il contagio era già in corso: "Una premessa:Per cautela s’era deciso di partire il giorno successivo per Napoli, allo scopo di proteggere noi stessi e gli altri. Sul momento non avevamo realizzato la situazione,Invece tutto questo ha influito sui giocatori, l’abbiamo capito parlando con loro nei giorni successivi. Nessuno l’aveva palesato per non tirarsi indietro e poter scendere in campo, da una parte è meritorio. Ricordo una vigilia stranissima, una notte tutti in piedi a fare i tamponi cercando di mantenere sempre le distanze. Non è stato il modo migliore per preparare una gara, ma era nostro dovere agire così".Ora pian piano tutti contagiati stanno lentamente guarendo ma su quanto ci vorrà per rivederli in campo Maran non si sbilancia: "Non è possibile dirlo.Ricordandoci, poi, che abbiamo passato un lungo periodo complicatissimo, ma che adesso ce ne aspetta un altro altrettanto complesso. Perciò è necessario che quanto accaduto ci dia ancora più compattezza pensando al futuro".