Nonostante la quarta sconfitta consecutiva in campionato e una quota salvezza che è sempre più lontana per il suo Genoa, Rolando Maran sembra ostentare sicurezza sul proprio futuro dopo il KO interno con il Parma: "C’è stato un confronto con il direttore e con il presidente negli spogliatoi - ha ammesso il tecnico a fine gara ai microfoni di Sky Sport - Siamo in una situazione molto particolare che va analizzata e io ho avuto più piacere di farlo a caldo. Ci sono diversi aspetti che devono rappresentare per noi l’inizio di una settimana importante, che deve portarci alla prossima gara con una carica dentro che ci faccia superare questo momento".



Malgrado la sconfitta Maran vede miglioramenti nella sua squadra: "I ragazzi si sono impegnati, sono usciti stremati anche oggi. Sotto questo punto di vista non gli si può dire nulla. Stiamo cercando di spingere tutti. Ci dimentichiamo dei motivi che ci hanno portato in questa situazione. Probabilmente, se non avessimo subito questo adesso la nostra situazione sarebbe stata diversa”.