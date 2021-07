Dalle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola stamane, l'ex tecnico del Genoa Rolando Maran è tornato a parlare dell'esonero subito dal Grifone lo scorso dicembre: "E' stato doloroso – ha raccontato l'allenatore trentino – perché era una situazione difficilissima, che pochi hanno capito. Ci sono stati 22 positivi, il protocollo era diverso, molti non si sono allenati per settimane. E qualcuno si è infortunato perché dopo il Covid è sempre difficile ritrovare la forma".



Maran fu sollevato dall'incarico il 21 dicembre 2020, dopo aver collezionato appena sette punti in tredici partite alla guida del Genoa.