L'allenatore del Genoa, Rolando Maran, è intervenuto ieri sera in diretta su Sky Sport raccontando i giorni difficile che si stanno vivendo in rossoblù a causa dell'epidemia di Covid che ha colpito la squadra: "Da un giorno all'altro ci siamo ritrovati con tanti ragazzi positivi - ha spiegato il tecnico - sebbene il Genoa abbia sempre seguito il protocollo. Per Napoli abbiamo deciso noi di partire. Volevamo un nuovo tampone per essere sicuri di essere tutti negativi ma non è servito. Quanto accaduto deve far alzare l’attenzione. Abbiamo fatto di tutto per evitare che succedesse tutto questo , ma le precauzioni non sono bastate".Proprio la presenza del virus in tanti elementi della sua squadra potrebbero giustificare in parte il tracollo subito al San Paolo otto giorni fa: "Sicuramente dal punto di vista psicologico abbiamo pagato. Siamo partiti per giocare una partita fra mille pensieri e preoccupazioni. Non volevamo compromettere nulla. Poi guardo a quanto successo in campo: dal risultato all'evidente calo fisico da parte nostra nel secondo tempo. Qualche dubbio c'è".Nel frattempo il Genoa è ancora alle prese con un'emergenza che non accenna a calare: "Siamo ancora in sede - ha proseguito Maran - sperando che dai tamponi non arrivino brutte notizie. Viviamo la situazione con la consapevolezza di far parte di un qualcosa di talmente grande da essere dispiaciuti, soprattutto per chi ci sta intorno. Ma la cosa più importante è che adesso i ragazzi stanno tutti bene: solo due elementi dello staff hanno un po' di febbre, i calciatori sono tutti asintomatici. Non vediamo l'ora di tornare in campo e allenarci".