Alla vigilia della sfida con la Juventus l'allenatore del Genoa Rolando Maran ha parlato così in conferenza: "Vogliamo scendere in campo facendo una prestazione come chi ci ha preceduto. Spesso i livelli tecnici vanno sovvertiti con l'atteggiamento e lo spirito di squadra che rispecchia questi colori. Mi dispiace che non ci sia il pubblico, che in queste partite è fondamentale; ma tutto questo calore dei tifosi dobbiamo portarlo in campo par fare una gara sopra alle righe".



Tanti ex juventini tra i rossoblù: " Gli stimoli ce l'abbiamo già per quello che stiamo vivendo, ma se per loro può essere un fattore in più ben venga. In un momento come questo qualsiasi risorsa d'energia è importante. Non credo che la Juve avesse bisogno di certezze come la vittoria a Barcellona, è una grande squadra costruita per vincere".



"Noi non dobbiamo farci condizionare dalla nostra classifica, dobbiamo concentrarci sulla prestazione e su quello che abbiamo messo in campo a Firenze. La classifica si migliorerà di conseguenza. Se noi andremo in campo con quella voglia e quello spirito diventa tutto più semplice". In chiusura, un ricordo di Paolo Rossi: "Era un campione straordinario. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ho apprezzato le doti fuori dal campo, perché era una persona semplice. Se ne va un grande campione ma anche una grandissima persona".