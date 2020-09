Il tecnico del Genoa Rolando Maran ha presentato così alla stampa il primo impegno in campionato contro il Crotone: "Vederci in fondo alle griglie di inizio campionato ci deve servire da stimolo. I giocatori sono arrivati con grande entusiasmo. E' inutile in questo momento identificarci in qualsiasi situazione del campionato, dobbiamo solo lavorare".



Sugli ultimi acquisti Pjaca e Zappacosta: "Arrivano da un percorso diverso rispetto a Czyborra. Mi prenderò qualche momento per parlare con loro e capire se utilizzarli dall'inizio o a gara in corso. Czyborra arriva da un percorso di inattività più lungo ma vedrò come utilizzarlo".



Occasione da titolare per Destro? "Noi dobbiamo essere proiettati, Mattia compreso, a lasciare alle spalle quello che è stato. Ogni giorno credo che ci si possano aprire delle opportunità e questa può essere un'opportunità".