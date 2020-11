In un momento delicatissimo per il suo futuro sulla panchina del Genoa, Rolando Maran riceve finalmente una bella notizia. Giovedì pomeriggio contro la Sampdoria in Coppa Italia, il tecnico rossoblù potrà contare sul rientro di Marko Pjaca.



A svelare il pieno recupero fisico dell'attaccante croato, costretto da un problema muscolare a saltare prima gli impegni con la sua nazionale quindi la gara di campionato con l'Udinese, è lo stesso club rossoblù che con una nota ufficiale comparsa sul proprio sito internet ha spiegato come l'ex juventino sia tra i convocabili per il derby.



Assieme a lui nella lista dei precettati ci sarà anche Nicolò Rovella che, dopo aver saltato la sfida della Dacia Arena a causa di un problema gastro-intestinale, tornerà nuovamente a disposizione del tecnico di Trento.