A tre giorni dal ritorno in campo del Genoa, atteso lunedì sera dalla trasferta in casa del Verona, Rolando Maran ha parlato del cosiddetto caso Schone.



L'esclusione del centrocampista danese dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato è stata commentata così dal tecnico rossoblù: “È stata una scelta dolorosa da parte della società - ha detto Maran al Secolo XIX - dispiace ma devo prenderne atto. Il mio compito adesso è quello di essere di supporto a tutti rispettando la professionalità di ognuno”.