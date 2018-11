Sembra essere già terminato il tempo di Federico Marchetti al Genoa.



L'ex portiere della Lazio, arrivato quest'estate in Liguria a parametro zero, dopo un inizio altalenante è stato rilegato in panchina prima da Davide Ballardini poi anche dal suo successore Ivan Juric. Entrambi i tecnici hanno infatti preferito affidare i pali rossoblù al giovane Ionut Radu e neanche le incertezze mostrate recentemente da quest'ultimo sembrano in grado di scardinare queste gerarchie.



Una situazione che Marchetti, attualmente ai box per un problema muscolare, non sembra gradire troppo. Tanto che, secondo quanto racconta questa mattina Il Secolo XIX , già a gennaio il portiere veneto potrebbe salutare Pegli per accasarsi altrove. Al suo posto la dirigenza genoana punterebbe su un altro portiere d'esperienza, in grado di fare da chioccia al giovane Radu e nel caso di coprirli le spalle quando serva.



Tra i profili monitorati ci sono quelli dell'ex sampdoriano Emiliano Viviano, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, del greco Orestes Karnezis del Napoli e del crotonese Alex Cordaz, pupillo di Juric fin dai tempi della comune militanza in Calabria.