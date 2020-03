La lunga sosta che attende i calciatori di Serie A per qualcuno sarà ancora più lunga. È il caso di Federico Marchetti, fermato per una giornata dal giudice sportivo.



Il secondo portiere del Genoa, pur non essendo sceso in campo con il Milan domenica scorsa, ha comunque rimediato un'espulsione, peraltro arrivata dopo il triplice fischio del signor Doveri.



Secondo quanto si legge nelle motivazioni del giudice, Marchetti ha "al termine della gara, urlato un'esclamazione irrispettosa al Quarto Ufficiale". Un eccesso di nervosismo che oltre ad un turno di stop costerà al giocatore anche un'ammenda da 10mila euro.



Pur non avendo ancora messo piede in campo in A nell'annata in corso non è tuttavia la prima in stagione che l'ex estremo difensore della Lazio si fa cacciare dal direttore di gara. Già nella sfida di andata contro la Juve, lo scorso 30 ottobre, Marchetti aveva infatti subito analogo destino dopo aver apostrofato l'arbitro. Una circostanza che permette al giocatore di annoverare nel proprio tabellino personale due cartellini rossi a fronte di zero presenze.