Il finale di gara della partita di ieri sera tra Genoa e Roma è stato macchiato da diversi cori razzisti rivolti dai tifosi giallorossi all'indirizzo dell'attaccante rossoblù Christian Kouame. Canti idioti che evidentemente non sono cessati con il fischio finale della sfida valida per il trentacinquesimo turno di Serie A, come testimonia il post pubblicato oggi dal secondo portiere dei liguri Federico Marchetti sul proprio profilo Instagram: "Ho ricevuto messaggi da alcuni romanisti veramente allucinanti - ha scritto l'ex estremo difensore di Cagliari e Lazio - Sono scioccato dallo schifo di una "minoranza" di tifosi che guardano alla competizione sportiva manco fossimo ai tempi dei gladiatori. Vi dovrebbero vietare di venire allo stadio a voi razzisti".