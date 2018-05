Le strade del Genoa e di Federico Marchetti sembrano destinate sempre di più ad incontrarsi.



Da qualche giorno l'ormai ex portiere della Lazio è balzato in testa alle preferenze rossoblù come sostituto del partente Mattia Perin, ogni giorno sempre un po' più vicino alla Juventus, battendo la concorrenza dei vari Lukasz Skorupski e Marco Sportiello, giudicati troppo costosi dal club ligure.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, il giocatore veneto e la dirigenza rossoblù avrebbero addirittura già raggiunto un accordo di massima che prevede un dimezzamento dello stipendio per il 35enne svincolatosi dalla società capitolina e dunque libero di accasarsi al Grifone a costo zero. Gli emolumenti annui spettanti a Marchetti passerebbero dall'attuale milione e 400 mila euro a non più di 700.000. Ancora da stabilire, invece, la durata del rapporto, il quale tuttavia non dovrebbe essere inferiore alle due stagioni. Sempre secondo il quotidiano romano la trattativa verrà ufficializzata non appena verrà formalizzato il passaggio di Perin in bianconero.