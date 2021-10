Una bandiera in vicepresidenza.



I nuovi proprietari del Genoa starebbero pensando a Marco Rossi come prossimo vice-presidente del club rossoblù.



In attesa di completare il passaggio di consegne con Enrico Prezioni, i quadriumviri della 777 Partners sono all'opera per rintracciare i possibili nuovi vertici della società che presto andranno a prelevare ufficialmente. Se per la poltrona di numero uno del club tutte le strade portano al professor Alberto Zangrillo, per il ruolo di suo vicario emerge ora il nome dell'ex e indimenticato centrocampista toscano.



Rossi, unico giocatore della squadra più antica d'Italia assieme a Gianluca Signorini di cui sia stato ritirato il numero di maglia, attualmente ricopre l'incarico di club manager del Grifone. Carica che presto potrebbe abbandonare per salire notevolmente di grado, fino ad arrivare alla seconda poltrona più importante di Villa Rostan.



