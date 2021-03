Il Genoa e Kevin Strootman, un matrimonio a sorpresa che sta regalando soddisfazioni ad entrambi i coniugi ma che presto potrebbe terminare.



L'olandese è infatti uno dei dodici giocatori rossoblù che in Liguria sono arrivati a titolo temporaneo. Nel suo caso il cartellino è ancora di proprietà dell'Olympique Marsiglia che lo scorso gennaio ha accettato la proposta di mandarlo in prestito al di là delle Alpi Marittime. A giugno, però, il 31enne di Ridderkerk dovrà ripercorrere la strada a ritroso, tornando ad essere un effettivo del club provenzale.



Un'eventualità che al Genoa vorrebbero scongiurare, confidando anche nello scarso feeling in essere tra Strootman e l'OM. Un rapporto inversamente proporzionale a quello ottimo instaurato invece a Pegli. Su questo tasto il ds rossoblù Francesco Marroccu intenderà pigiare parecchio nei prossimi mesi, nel tentativo di assicurarsi il mediano olandese se non ha titolo definitivo quantomeno in prestito per un'altra stagione.



L'ostacolo più grosso, come sottolinea stamane il Secolo XIX, è tuttavia rappresentato da un contratto da 5 milioni all'anno che fino al 2023 lega il calciatore ai francesi. Cifre improponibile per il Genoa ma non per altri club che, dopo aver rivisto all'opera Strootman in Serie A, potrebbero partire all'assalto soffiandolo alla corte di Enrico Preziosi.