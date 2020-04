La lista dei giocatori rilanciati da Davide Nicola dopo il suo approdo sulla panchina del Genoa è davvero lunga. Tra questi però non rientra il nome di Riccardo Saponara che proprio in concomitanza con lo sbarco a Pegli del tecnico torinese ha preferito cambiar aria, accasandosi al Lecce.



Un addio commentato dal direttore sportivo rossoblù, Francesco Marroccu, come una resa da parte del trequartista forlivese: "Nicola - ha spiegato qualche giorno fa il dirigente al Secolo XIX - ha dato fiducia a tutti i giocatori. Solo Saponara non ha saputo o voluto rimettersi in discussione. Guardate Sanabria, finora è stato fondamentale“.