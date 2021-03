ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Vorrei spezzare una lancia nei suoi confronti perché ha vissuto il periodo più triste del Genoa, periodo legato a tante difficoltà, in primis il Covid che ha segnato tutti in maniera importante. Maran si è trovato a vivere una situazione di difficoltà che ha visto il Genoa come primo club colpito in maniera così pesante tanto da aver fatto giurisprudenza sul regolamento per casi del genere".Ma ora la priorità è concentrarci sull'obiettivo che per tutti è chiaro ma non è ancora raggiunto. Parlare di riconferme porta male, appena sollevi la testa rischi e noi abbiamo timore dell'invidia degli dei. La realtà è altra, ed è che siamo in piena lotta salvezza".che stanno facendo bene. Anche quest’anno con il settore giovanile c’è grande feeling e si lavora in sinergia. Devo fare un plauso al ds della Primavera Taldo e al responsabile del settore Sbravati, oltre che ai tecnici, perché facilitano il mio lavoro. Ci troviamo di fronte ad un buon numero di giocatori interessanti non solo in primavera ma anche tra i giocatori più giovani. Il compito del settore giovanile è creare plusvalore e portare il maggior numero di giocatori a diventare professionisti".