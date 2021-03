Il futuro del Genoa e di Davide Ballardini sarà ancora insieme. A garantire la permanenza del tecnico di Ravenna sulla panchina rossoblu anche per la prossima stagione è il direttore sportivo Francesco Marroccu: "La prosecuzione del rapporto con Ballardini è un argomento da non trattare nemmeno - ha dichiarato il dirigente a TeleNord - useremo la logica con chi ci ha aiutato a risalire dal penultimo posto".



Il dirigente ha poi fatto il punto sul possibile riscatto a fine stagione di Gianluca Scamacca dal Sassuolo: "A gennaio abbiamo dimostrato serietà di mercato e dunque siamo spendibili per Scamacca anche in estate. La sua doppietta al Parma, contro l’avversario che più l’ha voluto in inverno, ha chiuso un cerchio: Gianluca ha capito il progetto che abbiamo in serbo per lui. Se ce ne sarà la possibilità, proveremo a trattenerlo al termine della stagione".



Marroccu ha infine parlato dell'impatto avuto sulla squadra da Kevin Strootman: "Kevin è una persona seria nel quotidiano, ogni compagno di squadra glielo riconosce. Da questo punto di vista mi ricorda Davide Astori che ho portato al Cagliari e venduto alla Roma. Peccato che Kevin non abbia potuto ammirare il Ferraris pieno, è un grave danno che ci rende meno competitivi sul mercato nei confronti di calciatori di questo tipo".