Se non è una conferma ufficiale poco ci manca.



Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, intervistato quest'oggi da Sky Sport ha di fatto blindato il futuro di Davide Nicola, legandolo ancora a quei colori rossoblu sposati a fine 2019: "Il lavoro di Nicola è stato ottimo - ha dichiarato Marroccu - E' sotto gli occhi di tutti e non ci saranno problemi a proseguire anche l'anno prossimo insieme".



Il dirigente dei liguri ha poi spiegato come potrebbe svilupparsi la prossima campagna trasferimenti: "Per il mercato serviranno sinergie. Saranno rinsaldati i rapporti costruiti. Le negoziazioni saranno più complesse: non ci sarà molto denaro e bisognerà lavorare su scambi e relazioni tra club. Servirà più attenzione al contenimento dei costi, la differenza maggiore rispetto a prima sarà l'applicazione di un tetto salariale, una somma tra fair play finanziario e salary cap".