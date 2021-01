Luca Pellegrini non tornerà alla Juventus prima della fine della stagione. A garantirlo è Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa che ieri sera nel corso di una diretta su TeleNord ha spiegato la situazione relativa all'esterno di proprietà bianconera in prestito ai rossoblù: "Pellegrini non ha terminato la sua avventura al Genoa e non è oggetto di alcuna trattativa in uscita".



Al dirigente del club ligure è stato poi chiesto anche del possibile ritorno a Pegli del difensore greco dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos, nome sul quale Marroccu ha preferito non sbilanciarsi lanciando comunque tra le righe qualche indizio al riguardo: "Manteniamo riserbo sui nomi per ragioni di correttezza. Di certo prenderemo solo giocatori che conoscono il calcio italiano. Il mister ci ha indicato che ci serve solamente un difensore, vista la lunga assenza di Biraschi. Chi arriverà dovrà alzare il tasso tecnico della rosa e saper vestire una maglia pesante come la nostra. Meglio quindi se colui sarà un ex rossoblù..."