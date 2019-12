Thiago Motta, al momento, resta alla guida del Genoa. Ma la fiducia concessagli dalla società è legata a doppio filo ai risultati che il tecnico italo-brasiliano saprà portare a casa nei prossimi delicati impegni di campionato contro Lecce e Sampdoria.



Nel frattempo la dirigenza rossoblù sonda il mercato degli allenatori, in modo da non farsi trovare impreparata in caso si decidesse di sollevare l'ex centrocampista dall'incarico.



L'ultimo nome ad aggiungersi alla lunga lista dei possibili nuovi mister del Grifone è quello di Diego Lopez. Secondo l'edizione genovese di Repubblica, l'uruguaiano sarebbe la prima scelta del nuovo ds Francesco Marroccu, che ha avuto modo di conoscerlo e di lavorarci assieme ai tempi della comune militanza al Cagliari.