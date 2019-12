Per il momento Thiago Motta resta alla guida del Genoa. La stabilità della sua panchina, tuttavia, potrebbe essere messa presto a repentaglio qualora i risultati del campo tardassero a palesarsi.



Per questo motivo, pur continuando a dare fiducia al tecnico italo-brasiliano, in casa rossoblù non si perdono di vista soluzioni alternative in caso di prossimo esonero di Motta.



Oltre ai nomi dei soliti Ballardini, Nicola e Guidolin, già accostati al Grifone un paio di mesi fa al momento della cacciata di Andreazzoli, emerge ora il profilo inedito di Massimo Ficcadenti. Il tecnico marchigiano, attualmente al timone dei nipponici del Nagoya Grampus, secondo il Secolo XIX avrebbe nel neo direttore sportivo rossoblù, Francesco Marroccu, uno sponsor d'eccezione. I due hanno infatti lavorato assieme in passato sia al Cagliari che al Sagan Togu in Giappone e potrebbero presto ritrovarsi all'ombra della Lanterna.