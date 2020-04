Lunga intervista questa mattina sulle colonne del Secolo XIX per Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa.Il dirigenza rossoblù ha affrontato diversi temi, a cominciare dall'approccio di Nicola con l'ambiente genoano: ". Guardate Sanabria, finora è stato fondamentale“.L'impatto del tecnico piemontese è stato determinante per risollevare le sorti del Grifone, anche grazie ad un mercato invernale ponderato e funzionale: “ha proseguito Marroccu - Lo si è visto nel mercato di gennaio, guardando come ci siamo mossi noi e come invece si sono mossi altri club.Abbiamo deciso di puntare su giocatori che avevano già vissuto il Genoa e che erano in cerca di riscatto. Perin veniva dall’infortunio, Behrami era dimenticato in Svizzera, Masiello giocava a singhiozzo, tanto per fare qualche esempio”Il dirigente si è poi espresso sull'impatto che l'eventuale ripresa del torneo potrebbe avere sulle squadre della Serie A: “. E poi partirà un campionato da 12 partite, per alcune sarà di 13.. Noi ci faremo trovare pronti, ci salveremo ma occhio a esultare prima del 90′: siamo a metà missione, non molliamo adesso“.