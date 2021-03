Il ds del Genoa, Francesco Marroccu, parla a Dazn prima della partita con la Roma: "Abbiamo preparato la gara in maniera aggressiva, perché è l'unico modo per difenderci dal gioco della Roma. Assenze? Abbiamo una rosa numerosa e con giocatori di valore, il tecnico ha organizzato le tre partite e penso sia tutto sotto controllo, sono rotazioni fisiologiche. Soddisfatti dei risultati? Non è tempo di bilanci, noi pensiamo a maggio: la strada è giusta, ma è ancora lunga".