È iniziata con una visita dal chirurgo la settimana di Antonio Sanabria.



L'attaccante paraguaiano del Genoa si è Infatti recato ieri a Roma per incontrare il professor Mariani, un vero e proprio luminare in fatto di chirurgia sportiva.



Nulla di preoccupante comunque per il giovane attaccante sudamericano. Come spiega questa mattina Il Secolo XIX la visita era programmata da tempo e consisteva in un controllo di routine successivo all'intervento al ginocchio al quale il giocatore si è sottoposto qualche mese fa quando ancora militava nel Betis.



Sanabria già oggi tornerà ad allenarsi regolarmente a Pegli con il resto dei compagni e domenica sarà regolarmente a disposizione di Prandelli nella sfida alla Juventus.