Genoa, Martin salta la Juventus: cosa è successo

Federico Targetti

25 minuti fa



Aaron Martin non sarà disponibile per il Genoa che nella 30esima giornata di campionato sfiderà la Juventus allo Stadium. Al 29' dell'anticipo della 29esima giornata contro il Lecce il terzino spagnolo ha commesso un fallo duro sul giallorosso Pierotti, inducendo l'arbitro Maresca a estrarre il cartellino giallo.



Trattandosi dell'unico diffidato in rosa, Martin sarà squalificato e non ci sarà contro i bianconeri. Al posto di quello che per Vieira è sempre stato il titolare sulla sinistra? Ahanor è infortunato, e allora spazio probabilmente ad una soluzione adattata, con i vari Norton Cuffy, Sabelli e Zanoli che potrebbero cambiare fascia.