Genoa, Martin sprona i suoi: 'Contro l'Inter senza paura. In Italia mi diverto'

A due giorni dalla sfida di campionato in casa della capolista Inter, in programma lunedì sera a San Siro, il terzino del Genoa Aaron Martin lancia il guanto di sfida ai nerazzurri.



Intervistato dall'edizione ligure de La Repubblica in edicola questa mattina, l'esterno spagnolo assicura che malgrado il confronto con Lautaro Martinez e compagni si presenti proibitivo i rossoblù non hanno alcuna intenzione di presentare al Meazza in totale rassegnazione: “Dobbiamo riuscire a giocare come nelle nostre ultime partite e fare la nostra gara. In settimana abbiamo lavorato molto e cercheremo di portare a casa i tre punti come in ogni sfida. Sappiamo chi andiamo ad affrontare ma vedremo lunedì se quanto fatto in questi giorni darà i suoi frutti. Non andremo però a Milano con paura. Dobbiamo godere di questa sfida. Noi faremo la nostra partita e sarà importante rimanere tranquilli“.



L'ex Magonza, arrivato in estate al Grifone, ha poi parlato anche del suo sbarco nel club più antico d'Italia e del suo ambientamento nel nostro paese: ​“Non ci ho pensato un attimo e ho subito accettato di venire. Avevo anche parlato con il mister e con Blazquez e poi ho scelto il Genoa. Sono contento perché l'Italia è un Paese che mi piace molto e assomiglia molto alla Spagna. La città e le persone sono tutte molto simili al mio paese, mi sto divertendo“.