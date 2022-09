Josep Martinez, neoportiere del Genoa, è stato intervistato dall'edizione odierna del Secolo XIX.



Queste le sue parole: “Le prime partite sono sempre difficili, devi adattarti al nuovo campionato, alla nuova squadra. È un discorso mentale, aumentano le responsabilità e devi saperle gestire. Credo che sia la squadra sia io siamo riusciti a trovare la fiducia giusta, partita dopo partita. Gli errori non mi spaventano, fanno parte del gioco: bisogna saperli superare”.



L'estremo difensore spagnolo ha parlato delle ambizioni promozione del Grifone: "Quello è l’obiettivo e ce la metteremo tutta per realizzarlo. La squadra ha grande competitività in ogni ruolo, c’è tutto per farcela”.



Una battuta poi anche sulla tifoseria: “Ho vissuto l’ambiente Barcellona, l’ho conosciuto bene e posso dire che i tifosi del Genoa proporzionalmente si sentono molto di più. Il Barça è un grande club, ha tanti tifosi ma qui si stanno facendo sentire parecchio”.



Un accenno infine alla sua scelta di sposare il progetto rossoblù: "In estate avevo proposte dalla Spagna, dal Belgio e anche dall’Italia. Ma quella del Genoa mi è sembrata la più interessante. Ho parlato con i dirigenti, conoscevo già il club. È una grande opportunità, un’occasione per giocare e crescere".