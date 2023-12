Il Genoa vince in rimonta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tra i protagonisti della vittoria c'è anche Josep Martinez, portiere dei grifoni. Queste le sue parole a Dazn nel post partita.



VITTORIA - “Dobbiamo ringraziare i tifosi che sono arrivati a Reggio Emilia, abbiamo fatto il goal alla fine, siamo contenti per la nostra prestazione”.



PARATA DECISIVA - "Beh, sono stato bravo, è stata una parata decisiva".



LO SPOGLIATOIO - “C’è voglia di fare bene, fare sempre meglio. Siamo contenti”



LA JUVE HA DATO CARICA? - “Stavamo facendo grandi partite, ma non riuscivamo a ottenere punti. Ora questa vittoria ci dà tanta fiducia per il futuro. Sono punti fondamentali per noi”.