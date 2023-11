Tra i protagonisti del successo di ieri sera del Genoa sul Verona c'è stato anche Josep Martinez.



Intervenuto ai microfoni di DAZN a fine gara, il portiere spagnolo ha parlato così della prestazione dei rossoblù: "Stasera non abbiamo giocato un gran calcio ma era troppo importante prenderci questi punti. Siamo stati capaci di lottare e soffrire e colpire al momento giusto".



Martinez ha poi commentato anche il gran colpo di reni con cui ha sventato l'incornata di Djuric che sarebbe potuto valere il pareggio veronese: "Effettivamente è stata una bella parata, il colpo di testa del giocatore del Verona era molto potente, per fortuna sono riuscito a metterla in angolo"