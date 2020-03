All'antivigilia della sfida di campionato tra Genoa e Milan il difensore rossoblù Andrea Masiello ha parlato alla Gazzetta dello Sport della gara di San Siro, in programma domenica alle 15 dopo essere stata rimandata sette giorni prima: "Il fatto di non giocare ci ha creato disagio ma ora dobbiamo essere bravi a ripartire. Dispiace non avere il pubblico ma siamo professionisti. E dopo il fischio d'inizio penseremo solo a quello".



Per il Grifone il pericolo pubblico numero uno si chiamerà Zlatan Ibrahimovic: "Ci siamo affrontati in passato, quando entrambi eravamo più giovani...la scelta del Milan di puntare su di lui dimostra che non è una questione di età. Il suo rendimento, o quello di giocatore come Pandev o Quagliarella, insegna che questi campioni hanno ancora voglia di mettersi in gioco. Un grande esempio per i giovani".