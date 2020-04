Andrea Masiello dice la sua circa la ripresa del campionato, mostrando non poche titubanze circa un prossimo ritorno in campo.



Il difensore del Genoa ha esternato tutte le proprie preoccupazioni, facendo riferimento anche a quanto riferitogli dai medici sociali rossoblù: "Il dottore è un po’ titubante - ha detto il calciatore a Sei la TV - c’è un po’ di scetticismo. Loro vogliono garanzie. Non si può essere al 100% sicuri, ci sono un po’ di punti di domanda: spero che gli addetti ai lavori possano darci le risposte”.



L'esperto giocatore ha poi parlato anche del suo recente trasferimento da Bergamo alla Liguria, avvenuto nel corso dell'ultimo calciomercato e della sua prima volta nel capoluogo lombardo da avversario: “Il passaggio dall’Atalanta al Genoa l’ho vissuto in maniera intensa. Quando ho giocato contro i vecchi compagni dal campo sembrava un’amichevole, mi ha fatto molto effetto. Io non avevo mai giocato nello stadio con la curva nuova, anche quella è stata una bella emozione. Me la porterò sempre nel cuore”.



Masiello ha infine spiegato perchè abbia scelto di lasciare Bergamo dopo tanti anni: "Stavo ancora bene fisicamente e non stavo più giocando. Giocare era la cosa principale, ma non sono vere le voci che ho discusso con la società. C’è stata questa opportunità, ma è stata una scelta sofferta. Volevo lasciare bene, ho continuato un percorso da calciatore e protagonista. Nessun rancore, sono molto legato alla città”.