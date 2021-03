Intervistato a fine gara dai microfoni di Sky Sport, il difensore del Genoa Andrea Masiello ha commentato così la sconfitta di misura patita dai rossoblù in casa della Roma: “Sicuramente negli ultimi 25-30 metri siamo mancati un pochino in precisione, ma abbiamo fatto una partita molto attenta e concentrata per cercare, specialmente nel secondo tempo, di alzare il baricentro e dare un po’ di pressione. Peccato per la sconfitta, perché forse nei 90′ il pareggio sarebbe stato meritato".



Nell'Olimpico giallorosso il Grifone ha allungato una striscia negativa che lo vede mancare la vittoria ormai da sei partite. Una sequenza negativa che per l'esperto difensore non è da imputare ad un presunto senso di appagamento dei rossoblù: "Non siamo affatto rilassati e non lo saremo finché non ci sarà la matematica certezza di essere salvi. Ci sono ancora tante partite da affrontare e abbiamo avuto un calendario difficile recentemente, contro squadre sulla carta molto forti. Ora arrivano le partite che contano: cercheremo di farci trovare pronti”.