Prima vittoria del post-lockdown per il Genoa che nel pomeriggio ha superato la Spal per 2-0 a Marassi rilanciando le proprie ambizioni di salvezza.



Al termine della sfida con gli emiliani ai microfoni di DAZN è intervenuto il difensore rossoblù Andrea Masiello: “Sappiamo che la nostra rincorsa è lunga - ha detto l'ex Atalanta - Oggi è stato fatto il primo passo, adesso speriamo di non tornare indietro. Di partite facili non ce ne sono, stiamo lottando, dando tutto in allenamento, stiamo cercando di migliorare i nostri errori e oggi per fortuna abbiamo portato a casa una partita importantissima. Nelle ultime partite abbiamo subito un po’ di gol dovuti a disattenzioni nostre, bisogna lavorare tanto. Il nostro impegno è quello di migliorarsi sempre.”



Nonostante la vittoria il Grifone visto fino a marzo sembra essere un lontano parente di quello attuale: “Prima della sosta avevamo un ritmo importante - ha proseguito Masiello - lo avevamo dimostrato con tanti risultati positivi. Dopo, invece, abbiamo fatto dei passi indietro. Non so quale sia la vera motivazione, però non è stato facile. Giocare con queste temperature non ti aiuta, però bisogna dare qualcosa in più per cercare di superare le difficoltà.”