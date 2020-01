A 12 anni esatti di distanza dal suo addio Andrea Masiello è pronto a far rientro al Genoa.



Il difensore toscano non ha partecipato sabato sera alla travolgente trasferta dell'Atalanta in casa del Torino, segno inequivocabile di come il suo tempo in nerazzurro sia ormai terminato. Ad attenderlo c'è infatti una nuova esperienza al Grifone, con quella maglia già indossata a cavallo di due stagioni tra il gennaio 2007 e lo stesso mese dell'anno successivo.



Dopo l'intesa raggiunta tra i due club, con i liguri che verseranno nelle casse orobiche 2 milioni di euro per il cartellino del giocatore, nel fine settimana è arrivato l'accordo anche tra Masiello e il Genoa. Il difensore firmerà nelle prossime ore un contratto fino a giugno 2022, ma soltanto dopo aver svolto le rituali visite mediche, programmate per oggi o al massimo nella giornata di domani.