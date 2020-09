Cambia l'avversario non in punteggio per il Genoa che a distanza di 24 ore dalla amichevole con il Carpi è ritornato questo pomeriggio in campo alla Sciorba contro una formazione di Serie C. Anche contro la Carrarese i rossoblù di Rolando Maran, alla seconda amichevole estiva, sono riusciti ad imporsi come già avvenuto ieri con gli emiliani con uno striminzito 2-1.



Un risultato non certo esaltante che addirittura poteva essere ben peggiore se si pensa che il raddoppio rossoblù è arrivato soltanto al novantesimo grazie ad una sortita offensiva di Andrea Masiello. In precedenza erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo appena cinque giri d'orologio grazie a Caccavallo, omaggiato inaspettatamente da un errato disimpegno del portiere genoano Marchetti. Il pari del Grifone poco prima del riposo, grazie al giovane Flavio Bianchi, abile a risolvere una mischia in area toscana.



Per Maran le indicazioni principali di un incontro giocato in larga parte da chi ha riposato ieri sono arrivate soprattutto dal punto di vista tattico con la conferma di quel 3-5-2 che sarà lo schema preferito dal Grifone nell'ormai imminente prossimo campionato.