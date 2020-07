Il difensore del Genoa Andrea Masiello è intervenuto a Sky Sport prima della gara con il Sassuolo: "Non ci sono segreti, dobbiamo sempre stare sul pezzo e dare il massimo, in ogni partita e in ogni allenamento. Non è stata facile questa stagione e lo sappiamo, ma dobbiamo mettercela tutta per chiudere il discorso salvezza".