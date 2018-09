Domenica scorsa contro il Bologna ha fatto il suo debutto dal primo minuto in campionato con la maglia del Genoa. Domenica prossima, per la prima volta da quando veste il rossoblu, tornerà nella sua Roma da avversario per sfidare la Lazio all'Olimpico. Ai microfoni del sito ufficiale del grifone il centrocampista Luca Mazzitelli ha parlato della gara che attende lui e i suoi compagni: "Con la Lazio sarà una partita difficilissima, in un campo complicato, contro una delle più forti in Serie A. Per reggere l’urto serviranno testa giusta e capacità di soffrire. Sacrificio e impegno. Queste sono forse le parole chiave. Come inizio non possiamo proprio lamentarci. Sassuolo a parte, è stato un avvio positivo”.



Tre vittorie in quattro gare, Coppa Italia compresa. In effetti come inizio di stagione non c'è male. Anche se gli aspetti da limare sono ovviamente ancora tanti: "Stiamo lavorando sulla compattezza. Sulla quadratura di squadra - ha aggiunto Mazzitelli - Sotto questo aspetto è stato utile, una bella iniezione di fiducia, non prendere gol con il Bologna. Siamo in tanti nuovi. Stiamo ancora imparando a conoscerci. In campo e fuori dal campo”.



Arrivato quest'estate dal Sassuolo dopo essere transitato anche da Brescia, Mazzitelli spiega quanto sia rimasto colpito dalla bellezza inaspettata di Genova pur non scordando mai i luoghi in cui è cresciuto: “Non avere l’abitudine di frequentare quotidianamente i posti dove sei nato, vista la lontananza da casa, cambia la percezione. Osservi i luoghi in un’altra maniera. Presti un’attenzione maggiore, mentre prima non coglievo certi particolari. Facevo meno caso alla bellezza di Roma. Genova? Mi ha sorpreso. Non tutti me ne avevano parlato bene. Sono sincero. E invece. Il clima, il lungomare...".