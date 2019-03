Ritorno in campo con gol e assist, seppur in amichevole, questo pomeriggio per Luca Mazzitelli. Assente dai campi da gioco da oltre due mesi, il centrocampista del Genoa è stato il vero protagonista dell'amichevole disputata oggi dai rossoblù ad Imperia, risultando decisivo In entrambe le segnature del grifone. Nel primo tempo timbrando personalmente il gol che ha sbloccato il punteggio; nella ripresa firmando l'assist del 2-0 per Dalmonte. "Sono contento - ha dichiarato il mediano romano a buoncalcioatutti.it - è la seconda amichevole che ho fatto dopo essere stato fuori tanto tempo. È andata bene, sto trovando sempre più la condizione. Oggi non era facile: un campo piccolo, non si poteva far andare bene la palla, ma è stato un buon allenamento. Il terreno di gioco non era perfetto, per aiuta anche questo. Dovevamo essere concentrati per stoppare la palla bene: è un allenamento pure questo.”



Mazzitelli ha poi parlato della situazione ambientale che si respira in casa Genova in questi giorni: “Sappiamo che sono settimane particolari, perché con le nazionali abbiamo qualche giocatore fuori. Il mister ha fatto la formazione con i giocatori che ci sono: ci siamo adattati ma non c’è problema. Entusiasmo dopo la vittoria con la Juventus? Si, certo, è stata una vittoria importantissima che ha caricato tanto e che ci darà la spinta per fare ancora meglio in queste ultime dieci partite.”



Chiusura infine dedicata alle sensazioni provate al rientro in campo dopo tante settimane di assenza: “Le sensazioni sono buone perché sto avendo continuità nell’allenamento, questa è la terza settimana. Sono stato fuori tanto, quasi tre mesi, perché ho avuto un infortunio dopo l’altro. Sono belle sensazioni, mi mancava la partita: un giocatore vuole sempre giocare, sono contento di essere tornato.”