Dopo aver puntato il 18enne centrocampista svedese-bosniaco Armin Gigovic dell'Helsinborg, il Genoa torna alla carica per un altro classe 2002: il difensore centrale argentino Bruno Amione, di proprietà del Belgrano. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, è un ragazzo di prospettiva descritto come il nuovo Romero.