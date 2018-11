Dell'interesse del Barcellona per Krzysztof Piatek si vocifera da inizio settembre. Neppure l'astinenza da gol nella quale è incappato l'attaccante del Genoa nell'ultimo mese sembra aver fatto cambiare idea alla società blaugrana.



Anzi a convincere la dirigenza catalana ad investire sul 23enne polacco come erede di Luis Suarez ci starebbe provando addirittura Sua Maestà Leo Messi in persona. Questo, almeno, è quanto racconta il quotidiano sportivo spagnolo Don Balon. Secondo l'autorevole rivista iberica Piatek sarebbe stato inserito in una lista di quattro giocatori che la pulce argentina avrebbe presentato agli uomini mercato del Barca in vista della prossima sessione di mercato.



Per assicurarsi l'attuale capocannoniere della Serie A, tuttavia, i blaugrana dovranno confrontarsi con una foltissima concorrenza. Piatek vanta infatti molti estimatori sia in Italia che all'estero, con Napoli e Chelsea in prima fila tra coloro che vorrebbero aggiudicarsene il cartellino.