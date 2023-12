Un mezzo sorriso e due smorfie per Alberto Gilardino in vista del Sassuolo, avversario del Genoa venerdì sera in Emilia nel penultimo impegno del 2023.



Nella seduta d'allenamento di ieri, la prima della settimana per i rossoblù, si è rivisto dopo quasi un mese di stop Kevin Strootman, tornato a lavorare con il resto dei compagni e con buone possibilità di essere a disposizione del mister per la trasferta del Mapei Stadium.



Di diverso tono, invece, le indicazioni provenienti dagli altri due acciaccati rossoblù. Sia Junior Messias, uscito malconcio dal campo nel finale della sfida di venerdì scorso con la Juve, che Mateo Retegui hanno infatti eseguito una sessione personalizzata. Per entrambi la gara con il Sassuolo rimane a forte rischio.