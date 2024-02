Genoa, Messias mette l'Atalanta nel mirino

Marco Tripodi

Il pareggio rimediato sabato pomeriggio a Empoli consente al Genoa di proseguire nella propria striscia di risultati utili consecutivi. Con lo 0-0 del Castellani i rossoblù hanno inanellato l'ottava gara di fila senza sconfitte. Un trend positivo secondo in Serie A soltanto a quello collezionato dalla capolista Inter.



Una sequenza che il Grifone non ha alcuna intenzione di interrompere anche se i prossimi avversari che il calendario metterà sul cammino dei ragazzi di Alberto Gilardino saranno tutt'altro che semplici. Domenica sera, infatti, a Marassi arriverà l'Atalanta del grande ex Gian Piero Gasperini, mentre il sabato successivo i rossoblù saranno di scena al Diego Maradona, in casa dei campioni d'Italia del Napoli.



Due gare difficili nelle quali tuttavia il tecnico del Grifone spera di poter contare anche sull'apporto di Junior Messias. Da quando in estate il brasiliano è approdato in Liguria la sua stagione è stata condizionata dagli infortuni. Compreso quello attuale, che gli ha fatto saltare le ultime tre partite. Nelle nove volte in cui però è sceso in campo il suo rendimento è stato sempre molto alto, dimostrando di poter essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di mister Gilardino. Anche per questo motivo il tecnico di Biella guarda con fiducia al recupero dell'ex milanista, che domani, alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe tornare a lavorare regolarmente con il resto dei compagni.



L'obiettivo, chiaramente, è quello di essere disponibile per la sfida con i bergamaschi. Un rientro che rappresenterebbe un'importante arma in più per il Genoa per provare ad allungare la propria striscia positiva.